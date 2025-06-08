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Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус 1120 окупантів і російський літак

Ольга Глущенко Неділя, 8 червня 2025, 07:40
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус 1120 окупантів і російський літак
ілюстративне фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1120 окупантів, російський літак, 2 системи ППО і 7 танків ворога.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового ‒ близько 996150 (+1120) осіб,
  • танків ‒ 10911 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22748 (+11) од,
  • артилерійських систем – 28892 (+42) од,
  • засобів ППО ‒ 1183 (+2) од,
  • літаків – 414 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39651 (+158) од,
  • крилатих ракет ‒ 3315 (+7) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51225 (+146) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3911 (+3) од.

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