Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус 1120 окупантів і російський літак
Неділя, 8 червня 2025, 07:40
За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1120 окупантів, російський літак, 2 системи ППО і 7 танків ворога.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.25 орієнтовно склали:
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- особового ‒ близько 996150 (+1120) осіб,
- танків ‒ 10911 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22748 (+11) од,
- артилерійських систем – 28892 (+42) од,
- засобів ППО ‒ 1183 (+2) од,
- літаків – 414 (+1) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39651 (+158) од,
- крилатих ракет ‒ 3315 (+7) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51225 (+146) од,
- спеціальної техніки ‒ 3911 (+3) од.