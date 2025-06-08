У Росії заявили про атаку нібито понад 60 "українських БпЛА"
Неділя, 8 червня 2025, 07:56
У Росії заявили, що з вечора суботи до ранку неділі території РФ та окупований Крим нібито атакували понад 60 "українських безпілотників".
Джерело: Міноборони Росії
Дослівно: "У період з 23.00 мск (за московським часом – ред.) 7 червня до 7. 30 мск 8 червня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 61 український безпілотний літальний апарат літакового типу".
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Деталі: У російському відомстві зазначили, що безпілотники нібито були збиті над територіями Брянської, Бєлгородської, Калузької, Тульської, Орловської, Курської областей, Московського регіону та над окупованим Кримом.