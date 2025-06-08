Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії заявили про атаку нібито понад 60 "українських БпЛА"

Ольга Глущенко Неділя, 8 червня 2025, 07:56
У Росії заявили про атаку нібито понад 60 українських БпЛА
ілюстративне фото: "Мілітарний"

У Росії заявили, що з вечора суботи до ранку неділі території РФ та окупований Крим нібито атакували понад 60 "українських безпілотників".

Джерело: Міноборони Росії

Дослівно: "У період з 23.00 мск (за московським часом – ред.) 7 червня до 7. 30 мск 8 червня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 61 український безпілотний літальний апарат літакового типу".

Реклама:

Деталі: У російському відомстві зазначили, що безпілотники нібито були збиті над територіями Брянської, Бєлгородської, Калузької, Тульської, Орловської, Курської областей, Московського регіону та над окупованим Кримом.

Росіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ПС: росіяни атакували майже пів сотнею безпілотників та трьома ракетами, в тому числі "Оніксом"
Синєгубов: Окупанти не можуть змиритися з тим, що люди залишаються і працюють у Харкові
Колишній бойовий медик заявив, що попри право на відстрочку його 3 дні утримували в ТЦК
Новообраний президент Польщі заявив, що "на даний момент" проти вступу України до ЄС
оновленоЗеленський: У Харкові вже понад 40 поранених, це удари не "у відповідь"
Операція "Павутина": у Німеччині оцінили пошкодження стратегічної авіації РФ у 10%
Усі новини...
Росія
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус 1120 окупантів і російський літак
У Москві заявили про атаку безпілотників, не працювали аеропорти
У російський хімкомбінат "Азот" влучив дрон, виникла пожежа
Останні новини
09:49
Херсонщина: за добу росіяни одного цивільного вбили та 10 поранили
09:30
У Мюнхені жінка з ножем накинулась на перехожих у центрі міста, її застрелили
09:07
ПС: росіяни атакували майже пів сотнею безпілотників та трьома ракетами, в тому числі "Оніксом"
08:59
інтерв'юМарафон в елітний дивізіон. Катерина Корсун – про звитягу збірної України в Лізі націй
08:54
До Вашингтона привезли бронетехніку для першого за 30 років параду
08:45
Deepstate: РФ окупувала Локню на Сумщині
08:28
фотоНа Донеччині та Дніпропетровщині – 5 загиблих цивільних
07:56
У Росії заявили про атаку нібито понад 60 "українських БпЛА"
07:40
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус 1120 окупантів і російський літак
07:08
У Москві заявили про атаку безпілотників, не працювали аеропорти
Усі новини...
Реклама:
Реклама: