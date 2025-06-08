ТЦК: Колишній бойовий медик Замрій не мав права на відстрочку

У Чернівецькому обласному ТЦК відреагували на публікацію в соцмережах Романа Замрія, який повідомляв, що його утримували у ТЦК три дні попри відстрочку, заявивши, що він такої відстрочки не мав.

Джерело: Чернівецький обласний ТЦК та СП

Дослівно: "Коментар щодо публікацій в соцмережах Романа Замрія:

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4 червня, в другій половині дня громадянин був зупинений на одному з блокпостів в Чернівецькій області для перевірки документів і запрошений для уточнення військово-облікових даних до 1 відділу Дністровського РТЦК та СП.

Права на відстрочку військовозобов’язаний не мав та військово-лікарською комісією був визнаний придатним до проходження військової служби.

В приміщенні взводу охорони 1 відділу Дністровського РТЦК та СП (не підвальному) перебував очікуючи на відправку".

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Деталі: У ТЦК запевнили, що їхні представники "діяли у межах закону, протиправних дій стосовно громадянина не було".

Зазначається, що вже наступного дня, 5 червня, військовозобовʼязаний був зарахований в команду та ввечері вибув з відділу ТЦК та СП.

Дослівно: "Наступного дня прибув у визначену військову частину для проходження служби за своїм фахом.

Щодо скарг, висловлених громадянином – дані факти перевіряються, командуванням будуть прийняті відповідні рішення щодо посадових осіб".