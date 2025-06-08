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Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тисяч ракет, які планувалися для України

Катерина ТищенкоНеділя, 8 червня 2025, 18:05
Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тисяч ракет, які планувалися для України
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що США перекинули на Близький Схід 20 тисяч ракет, які раніше планували використати в Україні для боротьби з "Шахедами".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю ABC News, повне відео якого оприлюднила пресслужба президента

Пряма мова: "Ми маємо великі проблеми з "Шахедами", ми боремося з цим і, звичайно, знайдемо інструменти, щоб їх знищувати. Але ми знайшли дещо і вирішили – здається, це було за попередньої адміністрації, це був міністр оборони Остін. Ми з ним визначилися з одним проєктом, ми розраховували на цей проєкт.

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20 тисяч ракет для боротьби з "Шахедами". Це було недорого, але це особлива технологія. Ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на Близький Схід".

Що передувало: 5 червня видання The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перенаправити американським військам спеціальні підривники для ракет, які Україна використовує для збиття російських безпілотників, і які є ключовою технологією протидії ворожим дронам.

У публікації йшлося, що минулого тижня Пентагон непублічно повідомив Конгрес про те, що ці підривники тепер передаються підрозділам ВПС США на Близькому Сході.

ЗеленськийбезпілотникиСШАдопомога Україні
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