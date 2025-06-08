Зеленський: США передали на Близький Схід 20 тисяч ракет, які планувалися для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що США перекинули на Близький Схід 20 тисяч ракет, які раніше планували використати в Україні для боротьби з "Шахедами".

Джерело: Зеленський в інтерв'ю ABC News, повне відео якого оприлюднила пресслужба президента

Пряма мова: "Ми маємо великі проблеми з "Шахедами", ми боремося з цим і, звичайно, знайдемо інструменти, щоб їх знищувати. Але ми знайшли дещо і вирішили – здається, це було за попередньої адміністрації, це був міністр оборони Остін. Ми з ним визначилися з одним проєктом, ми розраховували на цей проєкт.

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20 тисяч ракет для боротьби з "Шахедами". Це було недорого, але це особлива технологія. Ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на Близький Схід".

Що передувало: 5 червня видання The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перенаправити американським військам спеціальні підривники для ракет, які Україна використовує для збиття російських безпілотників, і які є ключовою технологією протидії ворожим дронам.

У публікації йшлося, що минулого тижня Пентагон непублічно повідомив Конгрес про те, що ці підривники тепер передаються підрозділам ВПС США на Близькому Сході.