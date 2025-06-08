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РФ атакувала Дніпропетровщину БПЛА й артилерією: двоє людей поранені

Ольга КацімонНеділя, 8 червня 2025, 19:02
РФ атакувала Дніпропетровщину БПЛА й артилерією: двоє людей поранені
На фото: рятувальники евакуюють постраждалого внаслідки атаки РФ на Дніпропетровщині/Сергій Лисак

Двоє людей зазнали поранень упродовж дня внаслідок серії атак російськими військами по Дніпропетровській області - під вогнем опинилися Нікопольський та Синельниківський райони.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Деталі: У Нікопольському районі російські окупанти застосували FPV-дрони, важку артилерію та боєприпаси, скинуті з БпЛА. У райцентрі Нікополь поранено двох чоловіків, один із них перебуває у важкому стані.

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Дослівно: "Під час ударів у райцентрі постраждали двоє чоловіків. Стан одного з них медики оцінюють як тяжкий".

Деталі: Пошкоджено приватний будинок, шість автомобілів, господарську споруду. Ще одну будівлю знищено вогнем.

 

Обстріли зачепили також Покровську та Межівську громади. Зокрема Межівську громаду у Синельниківському районі росіяни атакували безпілотником та потрощили оселю місцевих.

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За уточненими даними, у Межівській громаді внаслідок нічного обстрілу росіян є руйнування на підприємстві.

Передісторія:

Дніпропетровська областьросійсько-українська війнаобстріл
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