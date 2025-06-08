Зеленський: 15 хвилин з Трампом у Ватикані зробили більше, ніж зустріч в Овальному кабінеті
15-хвилинна зустріч тет-а-тет українського та американського президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані допомогла змінити на краще їхні відносини та "зробила більше, ніж зустріч в Овальному кабінеті" з багатьма людьми.
Джерело: інтерв'ю Зеленського ABC News, пише "Європейська правда"
Деталі: Коментуючи зустріч з Трампом в Овальному кабінеті, яка закінчилась публічною суперечкою, Зеленський розповів, що йому "було складно".
А коротку зустріч з Трампом у Ватикані він описав як "хорошу і продуктивну".
Пряма мова: "Я хотів би вірити, що у нас (з Трампом. – Ред.) нормальні професійні стосунки. У мене немає достатньо контактів з президентом Трампом, щоб говорити, які у нас людські стосунки".
Деталі: Він також додав, що хотів би більше контактувати з американським президентом.
Пряма мова: "Потрібен час, потрібні можливості. 15 хвилин у Ватикані тет-а-тет зробили більше, ніж зустріч у великому колі людей в Овальному кабінеті".
Передісторія:
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Зустріч Зеленського і Трампа відбулася у Ватикані 26 квітня, коли десятки світових лідерів прибули на похорон Папи Римського Франциска.
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В Офісі президента сподіваються організувати зустріч Зеленського з Трампом на полях саміту Групи семи 15-17 червня.