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Зеленський: 15 хвилин з Трампом у Ватикані зробили більше, ніж зустріч в Овальному кабінеті

Ірина Кутєлєва, Ольга КацімонНеділя, 8 червня 2025, 19:38
Зеленський: 15 хвилин з Трампом у Ватикані зробили більше, ніж зустріч в Овальному кабінеті
Скриншот

15-хвилинна зустріч тет-а-тет українського та американського президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані допомогла змінити на краще їхні відносини та "зробила більше, ніж зустріч в Овальному кабінеті" з багатьма людьми.

Джерело: інтерв'ю Зеленського ABC News, пише "Європейська правда"

Деталі: Коментуючи зустріч з Трампом в Овальному кабінеті, яка закінчилась публічною суперечкою, Зеленський розповів, що йому "було складно".

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А коротку зустріч з Трампом у Ватикані він описав як "хорошу і продуктивну".

Пряма мова: "Я хотів би вірити, що у нас (з Трампом. – Ред.) нормальні професійні стосунки. У мене немає достатньо контактів з президентом Трампом, щоб говорити, які у нас людські стосунки".

Деталі: Він також додав, що хотів би більше контактувати з американським президентом.

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Пряма мова: "Потрібен час, потрібні можливості. 15 хвилин у Ватикані тет-а-тет зробили більше, ніж зустріч у великому колі людей в Овальному кабінеті".

Передісторія:

ЗеленськийТрамп
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