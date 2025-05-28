Зеленський розповів, що у Ватикані вони з Трампом обговорювали санкції проти РФ

Президент Володимир Зеленський розповів журналістам, що під час зустрічі з Дональдом Трампом у Ватикані вони обговорювали санкцій щодо російської енергетичної та банківської систем.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зеленський розповів, що під час зустрічі із Трампом у Ватикані одним із питань, які обговорили лідери України та США була санкційна політика.

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"Президент Трамп підтримав, що якщо Росія не зупиняється, будуть санкційні кроки. Ми з ним проговорювали два головних аспекти – енергетика і банківська система. Чи зможуть США запровадити санкції в два сектори? Я б дуже хотів", – зазначив український лідер.

Зеленський позитивно оцінив розмову з американським лідером та зазначив, що вона – "підтвердження політики США щодо введення сильних санкцій проти Росії, якщо Путін не піде на припинення вогню".

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