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Зеленський: Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги

Катерина ТищенкоНеділя, 8 червня 2025, 20:20
Зеленський: Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали тривоги
ілюстративне фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський закликав найближчими днями зважати на сигнали повітряної тривоги та повідомив про "дуже непросту" ситуацію на деяких ділянках фронту.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Обов’язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка. Бережіть себе, бережіть Україну".

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Деталі: Зеленський повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Пряма мова: "Покровський напрямок, Лиманський напрямок, інші напрямки на Донеччині, також – ситуація вздовж кордону України в Сумській області, в Харківській області. На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів…

Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших Сил оборони та безпеки України – від наших воїнів, від кожного, хто допомагає державі".

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Що передувало: Як повідомила 8 червня агенція Reuters, у Сполучених Штатах вважають, що Москва ще готує відповідь на українську операцію "Павутина", внаслідок якої на аеродромах базування знищили чи пошкодили десятки літаків стратегічної авіації.

За словами одного джерела, удар може відбутися "найближчими днями", інший співрозмовник припустив, що це буде комбінована повітряна атака із застосуванням різних засобів. Ще одне джерело з західних дипломатичних кіл повідомило, що хоча "відповідь" Росії ймовірно почалася з попередніми ударами цього тижня, далі ще буде ескалація зі спробами поцілити щось символічне для України, як, наприклад, урядові установи.

Зеленськийповітряна тривогавійна
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