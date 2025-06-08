Росіяни атакували Запоріжжя, поранено чоловіка

Російські війська атакували Запоріжжя, у деяких районах видно дим, відомо про постраждалого чоловіка.

Джерело: голова Запорізької ОДА Іван Федоров у Telegram

Деталі: О 20:04 Федоров повідомив про вибухи в області, згодом – про роботу ППО.

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Повітряні сили попереджали про ударні БпЛА в Запорізькій та низці інших областей.

Згодом Федоров повідомив, що росіяни атакували Запоріжжя.

Пряма мова: "Задимлення, яке видно в деяких районах міста – результат ворожої атаки росіян. Екстрені служби прямують на місце для обстеження території.

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Попередньо, одна людина постраждала".

Деталі: Федоров уточнив, що постраждалий – 23-річний чоловік. Він отримав поранення середнього ступеня тяжкості й перебуває в лікарні.