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Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, у Києві та області працює ППО

Катерина ТищенкоНеділя, 8 червня 2025, 23:39
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, у Києві та області працює ППО
ілюстрація Getty Images

У неділю ввечері в низці областей зафіксовано рух ворожих ударних БпЛА, у Києві та області працює ППО.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Київська обласна військова адміністрація, КМВА

Дослівно Київська ОВА: "Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО".

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Деталі: Повітряні сили в неділю ввечері повідомляли про рух ударних БпЛА на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Донеччині, Кіровоградщині, Житомирщині, у Запорізькій області.

О 22:46 тривогу через ударні БпЛА оголосили також у Києві. 

О 23:37 КМВА повідомила про роботу ППО в Києві та можливі нові цілі.

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Дослівно КМВА: "У столиці триває робота сил ППО. Просимо мешканців та гостей міста залишатися в укриттях до сигналу про відбій тривоги. На підльоті до столиці ще є повітряні цілі. Ворожа атака триває".

повітряна тривогабезпілотникиППОКиївська область
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