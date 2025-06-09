Атака на Київ: у Дарницькому районі пошкоджено офісну будівлю
Понеділок, 9 червня 2025, 02:35
У Києві в ніч на 9 червня внаслідок російської атаки було пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі.
Джерело: начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram
Деталі: За його словами, на місці працюють служби. "Зʼясовуємо ступінь пошкоджень. Інформація уточнюється", - написав Ткаченко.
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Він попередив, що атака триває, на підступах до столиці є ворожі дрони. В область ще залітають нові. Ткаченко закликав мешканців залишатись в укриттях.
Що було раніше: У неділю ввечері в низці областей зафіксовано рух ворожих ударних БпЛА, у Києві та області працює ППО.