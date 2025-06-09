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Рютте і глава МЗС Туреччини обговорили припинення війни в Україні

Станіслав ПогоріловПонеділок, 9 червня 2025, 06:45
Рютте і глава МЗС Туреччини обговорили припинення війни в Україні
Марк Рютте, Хакан Фідан, фото: Анадолу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у телефонній розмові обговорили зусилля щодо припинення війни, розв’язаної Росією проти України.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на TRT Haber

Дослівно: "Міністр закордонних справ Хакан Фідан провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. У ході розмови було оцінено зусилля щодо припинення війни між Україною та Росією".

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Деталі: Рютте і Фідан також обговорили підготовку до саміту НАТО, який відбудеться в Гаазі 24-25 червня.

Що булдо раніше: 30 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга приймав у Києві главу турецького МЗС Хакана Фідана, який перед цим відвідав Москву. У Києві турецький дипломат поділився результатами переговорів у Росії.

НАТОТуреччинаросійсько-українська війна
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