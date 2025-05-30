Глава МЗС Туреччини прибув у Київ і розповів про результати візиту до РФ

30 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв у Києві главу турецького МЗС Хакана Фідана, який цього тижня відвідав Москву. У Києві турецький дипломат поділився результатами переговорів у Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби МЗС України

Деталі: Міністри детально обговорили двосторонній та міжнародний порядок денний, мирний процес та потребу повного припинення вогню.

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"Міністр Фідан щойно повернувся з Москви і детально поінформував мене про почуте та побачене там. Ми обговорили кроки, які наближатимуть мир для України", – повідомив глава МЗС.

Особливу увагу міністри приділили питанню безпеки в Чорноморському регіоні, зазначили в МЗС. "Україна та Туреччина мають спільну позицію: Чорне море має бути простором миру, вільної торгівлі та свободи мореплавства", – наголосив Сибіга.

Дипломати також обговорили спільну роботу з реалізації домовленостей за результатами першого засідання українсько-турецької робочої групи з питань відбудови. Крім того, Сибіга висловив особливу вдячність президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за його роль у мирних зусиллях.

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"Ми цінуємо, що Туреччина беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, зокрема повернення Криму, а також відстоює права кримськотатарського народу", – зауважив міністр.

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