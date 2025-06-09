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В Росії після атаки горить завод, що працює на збройні сили

Ірина БалачукПонеділок, 9 червня 2025, 07:29
В Росії після атаки горить завод, що працює на збройні сили
Пожежа на заводі в РФ. Фото з Telegram-каналу Astra

У місті Чебоксари, що в Чуваській Республіці РФ, унаслідок дронової атаки сталася пожежа на АТ "ВНДІР-Прогрес", що виробляє для російської армії приймачі "Комета", які захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ. Завод призупинив роботу.

Джерело: глава Чувашії Олег Ніколаєв і Міноборони Росії в Telegram і російський Telegram-канал Astra

Пряма мова Ніколаєва: "Два БпЛА впали на території АТ "ВНДІР", через що ухвалено відповідальне рішення про тимчасове припинення виробництва для гарантування безпеки співробітників. Ще по одному безпілотнику впали в полях Чебоксарського і Красноармійського муніципальних округів – загрози для людей немає".

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Деталі: Чиновник нічого не згадав про наслідки атаки на заводі, лише зазначив, що жертв і постраждалих немає, а "всі служби працюють у посиленому режимі".

Однак Telegram-канал Astra публікує багато фото та відео пожежі на заводі.

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Довідково: АТ "ВНДІР-Прогрес" входить до складу виробничого об'єднання "АБС Електро". Згідно з сайтом підприємства, воно розробляє і виробляє "науково-технічну продукцію, програмно-апаратні комплекси, системи автоматизації та управління, електротехнічні вироби, електронну компонентну базу, електронні модулі та радіоелектронну продукцію".

Astra повідомляє, що цей завод виробляє для російської армії приймачі супутникового сигналу сімейства "Комета/Комета М", які допомагають армії РФ обходити українські системи РЕБ.

Цей завод розташований за понад тисячу км від України.

Міноборони РФ заявило, що за ніч ППО нібито знищила і перехопила "49 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу". Зокрема, по 13 БпЛА нібито збили над Курською та Нижньогородською областями, по 9 – над Воронезькою та Орловською, по 2 БпЛА – над Брянською областю і Чуваською Республікою та 1 – над Бєлгородською областю РФ.

Передісторія: 

  • У ніч на 9 червня у чотирьох російських аеропортах влада вводила тимчасові обмеження на польоти, у місті Чебоксари Чуваської республіки прогриміли вибухи.

Росіябезпілотникипожежа
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