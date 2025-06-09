Окупанти атакували Рівненщину: поранено людину
Понеділок, 9 червня 2025, 08:03
Одна людина дістала поранення внаслідок російської нічної атаки у Рівненькій області.
Джерело: голова ОВА Олександр Коваль в Telegram
Пряма мова очільника області: "Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога. За попередньою інформацією, одна цивільна особа поранена".
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Деталі: За словами Коваля, сили ППО знищили "велику кількість ворожих цілей".
"На місці працюють представники Сил оборони та інших служб. Більше інформації про наслідки нічної атаки – згодом", – написав голова ОВА.
Передісторія:
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- У неділю ввечері та в понеділок вночі в низці областей фіксували рух ворожих ударних БпЛА та ракет.
- За даними Повітряних сил, над Рівненщиною було кілька груп "Шахедів".