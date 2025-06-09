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Нічна атака: на Київщині пошкоджено житло і авто

Ірина БалачукПонеділок, 9 червня 2025, 08:46
Нічна атака: на Київщині пошкоджено житло і авто
ФОТО ПОЛІЦІЇ

Через російську нічну атаку у Бориспільському районі Київщини пошкоджено житловий будинок, господарчу споруду та автомобіль.

Джерело: поліція Київської області в Telegram

Дослівно правоохоронці: "Станом на 8:30 у Бориспільському районі пошкоджені приватний будинок, автомобіль та господарча будівля. Інформація про потерпілих наразі до поліції не надходила". 

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фото поліції

Деталі: Наразі на місці працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та вибухотехніки. 

 
фото поліції

Передісторія:

Київська областьбезпілотники
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