Нічна атака: на Київщині пошкоджено житло і авто
Понеділок, 9 червня 2025, 08:46
Через російську нічну атаку у Бориспільському районі Київщини пошкоджено житловий будинок, господарчу споруду та автомобіль.
Джерело: поліція Київської області в Telegram
Дослівно правоохоронці: "Станом на 8:30 у Бориспільському районі пошкоджені приватний будинок, автомобіль та господарча будівля. Інформація про потерпілих наразі до поліції не надходила".
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Деталі: Наразі на місці працюють патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та вибухотехніки.
Передісторія:
- У неділю ввечері та в понеділок вночі в низці областей фіксували рух ворожих ударних БпЛА та ракет, у Києві та області працювала ППО. Повітряна тривога тривала понад 6 годин.