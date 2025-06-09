По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K: на Рівненщині працювали сили ППО
Вранці 9 червня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К - носія ракети "Кинджал". Ворог знову атакував Рівненщину, в області працювала ППО.
Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ, "Суспільне", голова Рівненської ОВА Олександр Коваль в Telegram
Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!"
Оновлено: Згодом Повітряні сили повідомили про рух ракет у бік Рівненщини.
Через кілька хвилин кореспонденти "Суспільного" зазначили, що в Рівному було чутно звуки вибуху.
О 9:30 у регіонах України почали скасовувати повітряну тривогу. Небезпека тривала 35 хвилин.
Оновлено о 9:35: Голова Рівненської ОВА повідомив, що вранці окупанти знову атакували Рівненщину. В області працювала ППО. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.
Нагадаємо:
- Одна людина дістала поранення внаслідок російської нічної атаки у Рівненькій області.