По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K: на Рівненщині працювали сили ППО

Вранці 9 червня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К - носія ракети "Кинджал". Ворог знову атакував Рівненщину, в області працювала ППО.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ, "Суспільне", голова Рівненської ОВА Олександр Коваль в Telegram

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!"

Реклама:

Оновлено: Згодом Повітряні сили повідомили про рух ракет у бік Рівненщини.

Через кілька хвилин кореспонденти "Суспільного" зазначили, що в Рівному було чутно звуки вибуху.

О 9:30 у регіонах України почали скасовувати повітряну тривогу. Небезпека тривала 35 хвилин.

РЕКЛАМА:

Оновлено о 9:35: Голова Рівненської ОВА повідомив, що вранці окупанти знову атакували Рівненщину. В області працювала ППО. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Нагадаємо: