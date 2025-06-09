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По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K: на Рівненщині працювали сили ППО

Анастасія ПроцПонеділок, 9 червня 2025, 08:57
По всій Україні лунала тривога через зліт МіГ-31K: на Рівненщині працювали сили ППО
Ілюстративне фото: Getty Images

Вранці 9 червня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К - носія ракети "Кинджал". Ворог знову атакував Рівненщину, в області працювала ППО. 

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ, "Суспільне", голова Рівненської ОВА Олександр Коваль в Telegram

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К!"

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Оновлено: Згодом Повітряні сили повідомили про рух ракет у бік Рівненщини.

Через кілька хвилин кореспонденти "Суспільного" зазначили, що в Рівному було чутно звуки вибуху.

О 9:30 у регіонах України почали скасовувати повітряну тривогу. Небезпека тривала 35 хвилин.

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Оновлено о 9:35: Голова Рівненської ОВА повідомив, що вранці окупанти знову атакували Рівненщину. В області працювала ППО. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Нагадаємо:

повітряна тривога
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