Генштаб: ССО вдарили по аеродрому "Саваслейка", уражено два російські літаки

В ніч на 9 червня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по аеродрому "Саваслейка" у Нижньогородській області РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Як відомо, держава-агресор використовує його для ударів по території України. З цього військового об’єкту, зокрема, регулярно злітають винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

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Дослівно: "За попередньою інформацією, уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога (ймовірно, літаки МіГ-31 та Су-30/34).

Результати бойової роботи уточнюються".

Що передувало: Міноборони РФ заявило, що в ніч на 9 червня російська ППО нібито знищила і перехопила "49 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу". Зокрема, по 13 БпЛА нібито збили над Курською та Нижньогородською областями.