Операція "Павутина" стала прикладом "креативності", якої варто повчитися – вважають у НАТО

Головнокомандувач сил трансформації НАТО П’єр Вандьє визнав, що Альянс має чого повчитися в України – зокрема її "креативності" в підході до бойових дій, як це показала операція СБУ "Павутина".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Вандьє назвав українську операцію "Павутину" "справжнім троянським конем". На його думку, арміям НАТО варто повчитися "креативності" в України.

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"Історія про троянського коня сталася тисячі років тому. Сьогодні ми бачимо, як ця тактика оживає знову – завдяки технічній та індустріальній креативності", – сказав він.

За його словами, ця операція показала, наскільки важливо впроваджувати інновації та адаптуватися, щоб перемагати, адже сучасна війна змінюється з блискавичною швидкістю.

"Це був справді розумний хід. Ми вступаємо в динамічну епоху, коли армії повинні не лише розробляти великі стратегічні плани, а й постійно адаптувати їх", – додав адмірал.

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