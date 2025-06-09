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Операція "Павутина" стала прикладом "креативності", якої варто повчитися – вважають у НАТО

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 9 червня 2025, 11:14
Операція Павутина стала прикладом креативності, якої варто повчитися – вважають у НАТО
скрин з відео СБУ

Головнокомандувач сил трансформації НАТО П’єр Вандьє визнав, що Альянс має чого повчитися в України – зокрема її "креативності" в підході до бойових дій, як це показала операція СБУ "Павутина".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AFP

Деталі: Вандьє назвав українську операцію "Павутину" "справжнім троянським конем". На його думку, арміям НАТО варто повчитися "креативності" в України.

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"Історія про троянського коня сталася тисячі років тому. Сьогодні ми бачимо, як ця тактика оживає знову – завдяки технічній та індустріальній креативності", – сказав він.

За його словами, ця операція показала, наскільки важливо впроваджувати інновації та адаптуватися, щоб перемагати, адже сучасна війна змінюється з блискавичною швидкістю.

"Це був справді розумний хід. Ми вступаємо в динамічну епоху, коли армії повинні не лише розробляти великі стратегічні плани, а й постійно адаптувати їх", – додав адмірал.

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Нагадаємо:

  • 1 червня Служба безпеки України здійснила операцію "Павутина" з ураження російської стратегічної авіації. Ціллю операції стали п'ять аеродромів на території РФ: "Оленья" в Мурманській, "Бєлая" в Іркутській, "Дягілево" в Рязанській, "Іваново" в Іванівській та "Українка" в Амурській областях. 
  • Удар по авіабазі "Бєлая", розташованій у близько 4400 км від кордону з Україною, став першою українською атакою по об'єктах у Сибіру в ході російсько-української війни. Основними засобами ураження стали FPV-дрони, частину з яких віддалено запустили з вантажівок, що під'їхали до аеродромів. 
  • У Німеччині кажуть, що операція "Павутина" могла пошкодити 10% стратегічної авіації РФ.
  • Американський президент Дональд Трамп заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак. Втім, перед тим повідомляли, що він непублічно висловлював захоплення операцією.
  • Також у Сполучених Штатах вважають, що Москва ще готує відповідь на українську операцію.

НАТОСБУ
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