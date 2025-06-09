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ЗМІ дізнались, що Рютте оголосить про потребу збільшити ППО НАТО на 400%

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоПонеділок, 9 червня 2025, 11:41
ЗМІ дізнались, що Рютте оголосить про потребу збільшити ППО НАТО на 400%
Марк Рютте. Фото: Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте у своїй промові, яку оголосить у Лондоні 9 червня, скаже, що військовому альянсу необхідне збільшення систем протиповітряної та протиракетної оборони на 400%.

Джерело: Reuters, яке ознайомилося з уривками його промови, "Європейська правда"

Деталі: У своєму виступі в лондонському аналітичному центрі Chatham House в понеділок Рютте наголосить, що для збереження дієвого стримування та оборони НАТО потрібно "збільшити протиповітряну та протиракетну оборону на 400%".

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Він зазначить, що Росія "сіє терор із неба" по території України, а відтак Північноатлантичному альянсу потрібно посилити щит, який захищає небо.

"Нашим арміям також потрібні тисячі додаткових броньованих машин і танків, мільйони артилерійських снарядів, а також подвоєння допоміжних спроможностей – таких як логістика, постачання, транспорт і медична підтримка", – скаже Рютте.

Передісторія:

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  • В ніч проти 9 червня Росія атакувала Україну рекордними 499 засобами повітряного нападу.  За попередніми даними, протиповітряною обороною було знешкоджено 479 ворожих цілей: 277 "Шахедів" (183 були локаційно втрачені), 10 крилатих ракет Х-101, чотири ракети Х-47 М2 "Кинджал", дві крилаті ракети Х-22, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну крилату ракету Х-35.
  • Польські повітряні сили піднімали винищувачі через масштабну повітряну атаку Росії по українських містах.
  • Раніше США оголосили, що вимагають якнайшвидшого переходу країн НАТО до оборонних витрат у розмірі щонайменше 5% ВВП, та обґрунтували вимогу тим, що Росія становить "найбільшу загрозу" у євроатлантиці.

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