Масована атака РФ 9 червня: ППО знешкодила 479 дронів і ракет, зокрема 4 "Кинджали"

У ніч на 9 червня Росія випустила 499 дронів та ракет по Україні, ППО знешкодила 479 ворожих цілей.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Деталі: З 20.00 8 червня противник атакував:

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- 479 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

- 4 аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" із Тамбовської обл. – РФ;

- 10 крилатими ракетами Х-101 із Саратовської обл. – РФ;

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- 3 крилатими ракетами Х-22 із повітряного простору над акваторією Чорного моря.;

- 2 протирадіолокайційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

- 1 крилатою ракетою Х-35 із ТОТ АР Крим.

Речник ПС ЗСУ полковник Юрій Ігнат у телеефірі зазначив, що основний удар ворога цієї ночі був спрямований на один із українських оперативних аеродромів.

За попередніми даними, станом на 10.30 протиповітряна оборона знешкодила 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені:

- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 10 крилатих ракет Х-101;

- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал";

- 2 крилаті ракети Х-22 - не досягли цілей (локаційно втрачені);

- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

- 1 крилата ракета Х-35.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

Що передувало: В ніч на 9 червня та вранці Рівненська область зазнала потужного удару ворога дронами та ракетами. В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає, повідомила вранці місцева влада.

У 2020 році Повітряні сили повідомляли, що під Дубно відновлюють військовий аеродром оперативного призначення.