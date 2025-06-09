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На Сумщині майор ЗСУ "заробив" понад 2,4 млн грн на фіктивних відрядженнях у зону бойових дій

Ольга КацімонПонеділок, 9 червня 2025, 13:30
На Сумщині майор ЗСУ заробив понад 2,4 млн грн на фіктивних відрядженнях у зону бойових дій
ДБР

У Сумській області правоохоронці викрили начальника відділу штабу військової частини на фальсифікації бойових відряджень шістьом підлеглим – схема дозволила йому збагатитися на понад 2,4 мільйона гривень.

Джерела: ДБР, Офіс генпрокурора, Національна поліція

Деталі: Як встановили слідчі, наприкінці 2024 року майор запропонував підлеглим "легкий спосіб заробити" - оформити документи про їхнє нібито відрядження до зони бойових дій у Харківській області.

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Насправді ж усі вони продовжували працювати у штабі в Сумах. Попри це, військовослужбовцям нараховувалися бойові виплати - до 170 тисяч гривень щомісяця.

Дослівно з повідомлення ДБР: "Але більшу частину грошей підлеглі повинні були віддавати готівкою своєму начальнику. Ті, хто сумнівався, отримували погрози відправлення на справжню війну".

Деталі: Сам офіцер залишав собі основну частину грошей, а військовим повертав близько 30 тисяч гривень. Усього за три місяці "схема" принесла майору понад 2,4 млн грн незаконних виплат.

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Майору повідомлено про підозру за фактом перевищення влади в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

 

Суд обрав запобіжний захід - заставу в розмірі 900 тисяч гривень.

 

Передісторія:

  • 5 червня працівники Державного бюро розслідувань викрили військовослужбовців на Миколаївщині, які вимагали від бійців, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу.

Сумська областьДБРкорупціяЗбройні сили
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