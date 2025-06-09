РФ вдарила "Молнією" по центру Краматорська

На фото: наслідки атаки РФ по центру Краматорська 9 червня 2025 року/ Сергій Горбатенко, Facebook

Удень 9 червня російські війська атакували центральну частину Краматорська на Донеччині, використавши безпілотник типу "Молнія".

Джерело: повідомлення Краматорської міської ради

Дослівно: "Станом на 14:20 інформації про постраждалих немає. Однак внаслідок удару пошкоджено багатоквартирні житлові будинки".

Реклама:

Деталі: Триває уточнення остаточних наслідків атаки. На місці працюють аварійні та комунальні служби.

На фото: БПЛА "Молнія", яким Росія вдарила по центру Краматорська 9 червня 2025 року/ Сергій Горбатенко, Facebook

Також у ніч на 9 травня російські війська обстріляли промислову зону Краматорська, використавши реактивну систему залпового вогню "Смерч".

На фото: БПЛА "Молнія", яким Росія вдарила по центру Краматорська 9 червня 2025 року/ Сергій Горбатенко, Facebook

Передісторія:

РЕКЛАМА: