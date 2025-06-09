РФ вдарила "Молнією" по центру Краматорська
Понеділок, 9 червня 2025, 15:12
Удень 9 червня російські війська атакували центральну частину Краматорська на Донеччині, використавши безпілотник типу "Молнія".
Джерело: повідомлення Краматорської міської ради
Дослівно: "Станом на 14:20 інформації про постраждалих немає. Однак внаслідок удару пошкоджено багатоквартирні житлові будинки".
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Деталі: Триває уточнення остаточних наслідків атаки. На місці працюють аварійні та комунальні служби.
Також у ніч на 9 травня російські війська обстріляли промислову зону Краматорська, використавши реактивну систему залпового вогню "Смерч".
Передісторія:
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- 27 травня російські війська завдали трьох ударів по житловому кварталу Краматорська, унаслідок чого поранення дістала родина та ще одна мешканка міста.