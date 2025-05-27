Внаслідок удару РФ по Краматорську поранено четверо людей, серед них 6-річна дитина
Російські війська завдали трьох ударів по житловому кварталу Краматорська, унаслідок чого поранення дістала родина та ще одна мешканка міста.
Джерело: Донецька обласна прокуратура
Деталі: Як повідомляє прокуратура, російські окупанти завдали удару ввечері, 26 травня, близько 23:17.
При цьому вони застосували авіабомби ФАБ-250 з планувальним модулем УМПК. Один із боєприпасів влучив поблизу багатоквартирного будинку.
Дослівно: "Внаслідок атаки, перебуваючи в квартирі, отримали поранення 36-річний чоловік, його 33-річна дружина та їх донька 6 років. Також дістала тілесні ушкодження 23-річна містянка".
Деталі: У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми та контузії.
Внаслідок російської атаки пошкоджено щонайменше 13 приватних і багатоповерхових будинків, а також автомобілі.
Відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину – порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Передісторія:
- 27 травня російські війська завдали авіаудару по цивільній інфраструктурі Охтирської громади на Сумщині, внаслідок чого постраждали 44-річний чоловік, його 41-річна дружина та 17-річна донька.