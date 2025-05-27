Внаслідок удару РФ по Краматорську поранено четверо людей, серед них 6-річна дитина

Російські війська завдали трьох ударів по житловому кварталу Краматорська, унаслідок чого поранення дістала родина та ще одна мешканка міста.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: Як повідомляє прокуратура, російські окупанти завдали удару ввечері, 26 травня, близько 23:17.

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При цьому вони застосували авіабомби ФАБ-250 з планувальним модулем УМПК. Один із боєприпасів влучив поблизу багатоквартирного будинку.

Дослівно: "Внаслідок атаки, перебуваючи в квартирі, отримали поранення 36-річний чоловік, його 33-річна дружина та їх донька 6 років. Також дістала тілесні ушкодження 23-річна містянка".

Деталі: У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми та контузії.

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Внаслідок російської атаки пошкоджено щонайменше 13 приватних і багатоповерхових будинків, а також автомобілі.

Відкрито кримінальне провадження за фактом воєнного злочину – порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Передісторія: