З'явилося відео, як Україна повернула першу групу бійців віком до 25 років
В рамках першого етапу 66-го обміну військовополоненими в Україну з Росії повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.
Джерело: відео Координаційного штабу, відео СБУ, заступник очільника Коордштабу Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону
Пряма мова Юсова: "Більша частина сьогоднішніх звільнених була в полоні три роки. Частина (звільнених) – з найскладніших напрямків, в тому числі з Маріуполя. Представники різних підрозділів. Оскільки тривалий термін перебування в полоні, звичайно, і їхній стан різний, всім надається необхідна допомога.
І вже зараз продовжується робота над продовження інших етапів цього великого обміну. Найближчі дні будуть надзвичайно напружені, але результативні".
Деталі: Як повідомлялось, серед звільнених 7 червня – представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.
Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих у Стамбулі домовленостей. Вони стосуються обміну в форматі "всіх на всіх" військовополонених віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців.
Також триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових.
Координаційний штаб зазначав, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.