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З'явилося відео, як Україна повернула першу групу бійців віком до 25 років

Валентина РоманенкоПонеділок, 9 червня 2025, 18:05
З'явилося відео, як Україна повернула першу групу бійців віком до 25 років
фото Коордштабу

В рамках першого етапу 66-го обміну військовополоненими в Україну з Росії повернулася перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

Джерело: відео Координаційного штабу, відео СБУ, заступник очільника Коордштабу Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Юсова: "Більша частина сьогоднішніх звільнених була в полоні три роки. Частина (звільнених) – з найскладніших напрямків, в тому числі з Маріуполя. Представники різних підрозділів. Оскільки тривалий термін перебування в полоні, звичайно, і їхній стан різний, всім надається необхідна допомога.

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І вже зараз продовжується робота над продовження інших етапів цього великого обміну. Найближчі дні будуть надзвичайно напружені, але результативні".

Деталі: Як повідомлялось, серед звільнених 7 червня – представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.

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Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих у Стамбулі домовленостей. Вони стосуються обміну в форматі "всіх на всіх" військовополонених віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців.

 
фото Маркіяна Лисейка. ДПСУ

Також триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових.

Координаційний штаб зазначав, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.

полоненіобмін
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