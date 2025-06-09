Стартував великий обмін, про який домовлялися в Стамбулі

У понеділок 9 червня розпочався новий обмін із Росією, який проходитиме в декілька етапів, остаточні цифри щодо звільнених українців обіцяють оприлюдними згодом з міркувань безпеки.

Джерело: президент Володимир Зеленський у Telegram, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Пряма мова Зеленського: "Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями...

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Процес доволі складний, багато чутливих деталей, перемовини тривають фактично щодня.

Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях".

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фото Коордштабу

Деталі: Координаційний штаб зазначає, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.

Нині додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років.

Серед звільнених – представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.

фото дпсу

фото Коордштабу

Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років.

Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей.

Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців.

Також триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових.

У Коордштабі запевняють, що повернуті оборонці будуть забезпечені всім необхідним. Їм відновлять документи, виплатять належне грошове забезпечення за весь час у неволі, одноразову допомогу. Також вони пройдуть курс медичної реабілітації.

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