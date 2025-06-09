Мединський заявив, що умови РФ на перемовинах у 2022 році були "м'якші"

Глава російської делегації на переговорах Володимир Мединський заявив, що якби Україна погодилась на умови РФ в 2022 році, його умови були м'якші.

Джерело: Мединський в інтерв'ю RT, цитують російські ЗМІ

Деталі: Мединський заявив, що начебто, якби Україна була готова і "якби вона сама ухвалювала за себе рішення", то мирний договір могли підписати ще 28 лютого 2022 року і в нього були б "м’якші" умови, ніж у 2025 році.

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Адже, як стверджує псевдоісторик Мединський, "усе, що вони хотіли – це відмова України від вступу до НАТО і розміщення іноземних військових баз на своїй території".

А також йшлося про начебто рівні права в Україні для російської мови та УПЦ МП і про визнання Криму російським, адже там, згідно з фантазіями Мединського "був найбільш демократично проведений референдум, який можна собі уявити".

Він розповів, що після того, як російська делегація в 2022 році презентувала проєкт договору, президент України Володимир Зеленський "мовчав два тижні" і зустрічався в цей час із представниками Великої Британії та США.

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Після цього росіянам сказали: "Наші іноземні партнери проти укладення договору". Який ми вже погодили, – стверджує Мединський.

Що передувало: