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Зеленський: Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, Курщині та Сумщині

Тетяна ОлійникПонеділок, 9 червня 2025, 20:54
Зеленський: Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, Курщині та Сумщині
Зеленський. Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський 9 червня повідомив, де тривають найінтенсивніші бої на фронті.  

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку і також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області. Всюди російська тактика одна – вони не рахують втрати і намагаються просуватися, штурмують наші українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати.

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Але цей їхній потенціал все ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат і наша активність мають стримати та стримують російське просування".

Деталі: Президент також подякував 117-тій окремій важкій механізованій бригаді, 72-гій окремій механізованій бригаді, 47-мій окремій механізованій бригаді й 80-тій окремій бригаді ДШВ та кожному підрозділу на Сумщині, на Харківщині.

Що передувало: 

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В ОСУВ "Хортиця" раніше в понеділок повідомили, що на Покровському напрямку є значний тиск ворога по всій довжині фронту, там постійно понад 50 боєзіткнень за добу.

Зеленськийбойові діїросійсько-українська війна
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