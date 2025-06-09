Зеленський: Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку, Курщині та Сумщині
Президент України Володимир Зеленський 9 червня повідомив, де тривають найінтенсивніші бої на фронті.
Джерело: звернення Зеленського
Пряма мова: "Найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку і також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області. Всюди російська тактика одна – вони не рахують втрати і намагаються просуватися, штурмують наші українські позиції і хоч метр, хоч щось хочуть отримати.
Але цей їхній потенціал все ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат і наша активність мають стримати та стримують російське просування".
Деталі: Президент також подякував 117-тій окремій важкій механізованій бригаді, 72-гій окремій механізованій бригаді, 47-мій окремій механізованій бригаді й 80-тій окремій бригаді ДШВ та кожному підрозділу на Сумщині, на Харківщині.
Що передувало:
В ОСУВ "Хортиця" раніше в понеділок повідомили, що на Покровському напрямку є значний тиск ворога по всій довжині фронту, там постійно понад 50 боєзіткнень за добу.