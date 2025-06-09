Зеленський пояснив, чому інформації про обмін менше: Деталі процесу чутливі

Президент України Володимир Зеленський у зверненні 9 червня повідомив, що обмін військовополоненими, який стартував, триватиме ще не один день.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні стартував обмін – перший етап домовленості в Стамбулі. Всього буде декілька етапів – принаймні саме про це говорили з російською стороною. В цьому обміні мають бути поранені, також важкопоранені і також ті, кому 25 років, і молодші.

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Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб усі наші люди могли повернутись додому – додому з російського полону".

Що передувало: