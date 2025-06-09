Зеленський пояснив, чому інформації про обмін менше: Деталі процесу чутливі
Понеділок, 9 червня 2025, 22:56
Президент України Володимир Зеленський у зверненні 9 червня повідомив, що обмін військовополоненими, який стартував, триватиме ще не один день.
Джерело: звернення президента
Пряма мова: "Сьогодні стартував обмін – перший етап домовленості в Стамбулі. Всього буде декілька етапів – принаймні саме про це говорили з російською стороною. В цьому обміні мають бути поранені, також важкопоранені і також ті, кому 25 років, і молодші.
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Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб усі наші люди могли повернутись додому – додому з російського полону".
Що передувало:
- У понеділок 9 червня розпочався новий обмін із Росією, який проходитиме в декілька етапів, остаточні цифри щодо звільнених українців обіцяють оприлюднити згодом з міркувань безпеки.
- Серед звільнених – представники Військово-морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені – представники рядового та сержантського складу.