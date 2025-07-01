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У тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко

Іван Д'яконовВівторок, 1 липня 2025, 01:31
У тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко
фото з соцмереж

У ніч на 1 липня в окупованому Луганську пролунали вибухи, після удару безпілотників на кількох об’єктах вирують пожежі.

Джерело: "Донбас Реалії", керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко

Деталі: Місцеві телеграм-канали публікують відео моментів вибухів: на опублікованих кадрах чути звук дронів та видно великі осередки вогню.

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Російське державне пропагандистське агентство "ТАСС" із посиланням на окупаційну владу так званої "ЛНР" заявило, що над Луганськом пролітало понад 20 безпілотників.

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За словами Коваленка, в тимчасово окупованому Луганську "горить логістика росіян".

Українське військове командування вибухи не коментувало. Редакція наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.

Передісторія: 

Луганськросійсько-українська війнабезпілотники
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