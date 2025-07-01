У тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко

У ніч на 1 липня в окупованому Луганську пролунали вибухи, після удару безпілотників на кількох об’єктах вирують пожежі.

Джерело: "Донбас Реалії", керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко

Деталі: Місцеві телеграм-канали публікують відео моментів вибухів: на опублікованих кадрах чути звук дронів та видно великі осередки вогню.

Реклама:

У тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленкоhttps://t.co/N2hSRLynqR pic.twitter.com/r8Fk9iuzQX — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 30, 2025

Російське державне пропагандистське агентство "ТАСС" із посиланням на окупаційну владу так званої "ЛНР" заявило, що над Луганськом пролітало понад 20 безпілотників.

РЕКЛАМА:

За словами Коваленка, в тимчасово окупованому Луганську "горить логістика росіян".

Українське військове командування вибухи не коментувало. Редакція наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.

Передісторія: