У тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленко
У ніч на 1 липня в окупованому Луганську пролунали вибухи, після удару безпілотників на кількох об’єктах вирують пожежі.
Джерело: "Донбас Реалії", керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко
Деталі: Місцеві телеграм-канали публікують відео моментів вибухів: на опублікованих кадрах чути звук дронів та видно великі осередки вогню.
У тимчасово окупованому Луганську палає логістика росіян після атаки дронів – Коваленкоhttps://t.co/N2hSRLynqR pic.twitter.com/r8Fk9iuzQX— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 30, 2025
Російське державне пропагандистське агентство "ТАСС" із посиланням на окупаційну владу так званої "ЛНР" заявило, що над Луганськом пролітало понад 20 безпілотників.
За словами Коваленка, в тимчасово окупованому Луганську "горить логістика росіян".
Українське військове командування вибухи не коментувало. Редакція наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.
Передісторія:
- Увечері понеділка в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, виникли пожежі.