Увечері понеділка в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, виникли пожежі.

Джерело: "Донбас Реалії", керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко

Деталі: За даними місцевих телеграм-каналів над містом густий дим, горить будівля та торговельні ряди. Очевидці коментують, що постраждала будівля готелю.

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Підконтрольні угрупованню "ДНР" ЗМІ повідомляють про "приліт" у районі будівлі Донецького інституту кольорових металів, ймовірно, є постраждалі.

У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи pic.twitter.com/xKMAvKvBPI — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) June 30, 2025

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Коваленко написав про "ювелірну роботу" в окупованому Донецьку та додав, що "там дуже жирно".

Окупаційна влада про обстріл поки що не повідомляла. Українське командування вибухи не коментувало. Редакція наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.