Через скорочення фінансування USAID може загинути понад 14 млн людей до 2030 року – дослідження
Понад 14 мільйонів людей у світі можуть загинути протягом наступних пʼяти років через рішення адміністрації Дональда Трампа скоротити фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Дослівно: "За останні два десятиліття програми, що фінансуються USAID, допомогли запобігти понад 91 мільйону смертей у всьому світі, в тому числі 30 мільйонам смертей серед дітей.
Прогнози свідчать, що триваючі значні скорочення фінансування – у поєднанні з потенційною ліквідацією агентства – можуть призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року, зокрема 4,5 мільйона смертей серед дітей віком до 5 років".
Деталі: США залишаються найбільшим донором гуманітарної допомоги у світі, на їхню частку припадає щонайменше 38% усіх внесків, зафіксованих ООН. У 2024 році США виділили на міжнародну допомогу 61 мільярд доларів, понад половину з яких, через USAID, згідно з урядовими даними.
"Наші прогнози показують, що якщо різке скорочення фінансування, оголошене і реалізоване в першій половині 2025 року, не буде скасоване, то до 2030 року може статися приголомшлива кількість смертей, яких можна було б уникнути", – говориться в дослідженні.
Передісторія:
- У п'ятницю, 28 березня, Державний департамент США офіційно повідомив Конгрес про те, що він фактично розпускає Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та передає частину його функцій під управління департаменту.
- Адміністрація Трампа звинуватила USAID у нецільовому використанні коштів платників податків та фінансуванні закордонних програм, які не відповідають інтересам США.
- В травні ЗМІ повідомляли, що продовольчі пайки, яких вистачило б, щоб забезпечити 3,5 мільйона осіб протягом місяця, гниють на складах по всьому світу через скорочення допомоги зі США і ризикують стати непридатними.