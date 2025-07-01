Через скорочення фінансування USAID може загинути понад 14 млн людей до 2030 року – дослідження

Понад 14 мільйонів людей у світі можуть загинути протягом наступних пʼяти років через рішення адміністрації Дональда Трампа скоротити фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Джерело: Lancet, Reuters

Дослівно: "За останні два десятиліття програми, що фінансуються USAID, допомогли запобігти понад 91 мільйону смертей у всьому світі, в тому числі 30 мільйонам смертей серед дітей.

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Прогнози свідчать, що триваючі значні скорочення фінансування – у поєднанні з потенційною ліквідацією агентства – можуть призвести до понад 14 мільйонів додаткових смертей до 2030 року, зокрема 4,5 мільйона смертей серед дітей віком до 5 років".

Деталі: США залишаються найбільшим донором гуманітарної допомоги у світі, на їхню частку припадає щонайменше 38% усіх внесків, зафіксованих ООН. У 2024 році США виділили на міжнародну допомогу 61 мільярд доларів, понад половину з яких, через USAID, згідно з урядовими даними.

"Наші прогнози показують, що якщо різке скорочення фінансування, оголошене і реалізоване в першій половині 2025 року, не буде скасоване, то до 2030 року може статися приголомшлива кількість смертей, яких можна було б уникнути", – говориться в дослідженні.

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