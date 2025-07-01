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Розкрадання на фортифікаціях: ексзаступника мера Харкова арештували на 2 місяці

Станіслав ПогоріловВівторок, 1 липня 2025, 09:16
Розкрадання на фортифікаціях: ексзаступника мера Харкова арештували на 2 місяці
Андрій руденко у суді, фото: "Укрінформ"

Київський районний суд Харкова обрав запобіжний захід колишньому заступнику міського голови Андрію Руденку, підозрюваному у створенні та керуванні організацією, яка заволоділа бюджетними коштами на будівництві фортифікацій.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Повідомляється, що суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці без права на заставу - до 26 серпня.

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Під час засідання стало відомо, що розслідування триває сім місяців, досліджувалися 11 договорів. Саме Руденка слідство вважає "організатором" схеми, якому повністю підконтрольне ТОВ "Тех-Інком", що уклало договори на будівництво фортифікацій.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Артем Глієвой повідомив, що "Тех-Інком" забезпечував укладання договору між фірмою та безпосередньо департаментом Харківської військово-цивільної адміністрації на виконання замовлень з будівництва фортифікаційних споруд.

"Далі з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом закупівлі будівельних матеріалів для будівництва фортифікаційних споруд за завищеними цінами, Биков та Руденко залучили до своєї діяльності ТОВ "Буд-Техпром", ФОП Драч та ФОП Саричева, які виступали в якості фірм-прокладок, забезпечували закупівлю матеріалів у реального сектору економіки за реальними дешевшими цінами та перепродаж її на товариству "Тех-Інком" за завищеними цінами", - сказав прокурор.

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Руденко усі обвинувачення відкидає і називає їх безпідставними. Про себе він суду повідомив, що нині офіційно не працює, є волонтером і допомагає військовим.

Також Руденко заявив, що ані за час слідства, ні після затримання (вранці 28 червня) його жодного разу не допитували. Ці дані суду підтвердив слідчий у справі.

Що було раніше: Перед цим прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював колишній заступник міського голови Харкова. Її учасників підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, призначеними для облаштування фортифікаційних споруд.

Пʼятьом особам оголошено підозру у створенні та діяльності злочинної організації. До складу групи, окрім організатора, входили четверо виконавців – двоє керівників підприємств та двоє фізичних осіб-підприємців.

Харківфортифікаціїсуд
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