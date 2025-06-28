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Колишнього заступника мера Харкова підозрюють у привласненні 5,4 млн грн на фортифікаційних роботах

Ольга Кацімон, Валентина РоманенкоСубота, 28 червня 2025, 13:50
Колишнього заступника мера Харкова підозрюють у привласненні 5,4 млн грн на фортифікаційних роботах
Фото: Національна поліція

Прокуратура спільно з поліцією викрила злочинну організацію, яку, за даними слідства, очолював колишній заступник міського голови Харкова. Її учасників підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, призначеними для облаштування фортифікаційних споруд.

Джерела: Генеральний прокурор, Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, джерела УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерел УП в правоохоронних органах, йдеться про Руденка Андрія Івановича, який обіймав посаду заступника міського голови Харкова з питань житлово-комунального господарства упродовж 2015-2024 років. 

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Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, пʼятьом особам оголошено підозру у створенні та діяльності злочинної організації. До складу групи, окрім організатора, входили четверо виконавців – двоє керівників підприємств та двоє фізичних осіб-підприємців.

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За даними слідства, організатор разом із директором одного з підприємств, який виступав основним підрядником, залучили керівника фірми-прокладки та двох підприємців. Вони здійснили закупівлю майна для будівництва фортифікаційних споруд за завищеними на понад 30% цінами від ринкових.

Дослівно: "Слідство встановило, що внаслідок злочинної діяльності групи державі завдано збитків в сумі 5,4  млн гривень. В рамках досудового розслідування будуть досліджені інші епізоди діяльності даної злочинної організації".

 

Деталі: Під час обшуків на території Харкова та області правоохоронці вилучили компʼютерну техніку, фінансові та бухгалтерські документи.

Усім учасникам злочинної організації інкримінують участь у злочинній організації та розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

 

Організатору оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за створення злочинної організації, привласнення коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення. Виконавців також підозрюють у спільному вчиненні цих злочинів.

Усіх фігурантів справи затримано. Прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Передісторія:

Офіс генпрокурораХарківфортифікації
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