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По заводу "Купол" в РФ вдарили дрони СБУ: зафіксовано два влучання – джерела

Українська правда, Альона Мазуренко Вівторок, 1 липня 2025, 13:23
По заводу Купол в РФ вдарили дрони СБУ: зафіксовано два влучання – джерела
фото із соцмереж

Зранку 1 липня далекобійні дрони СБУ вразили завод "Купол" в російському Іжевську, де окупанти виробляють ЗРК "Тор" та "Оса", а також безпілотники для російської армії. 

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в СБУ

Деталі: За словами джерела, 1 липня далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол", що розташований у республіці Удмуртія.

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Відзначається, що відстань до цілі – понад 1300 кілометрів.

Було зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа.

Це підприємство виконує замовлення Міноборони РФ: спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних комплексів "Тор" та "Оса", а також є розробником ударних безпілотників "Гарпія". Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.

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Нагадаємо: 

  • Удень 1 липня безпілотники атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" – один із головних виробників ЗРК "Тор", "Оса" і ударних БпЛА "Гарпія" для армії РФ. Завод розташований в Удмуртській Республіці, що за 1,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.
  • Російський завод "Купол" в Іжевську, який спеціалізується на виробництві ЗРК "Тор", радарних систем, а також безпілотників "Гарпія", уразили модернізованими дронами-камікадзе "Лютий".

СБУбезпілотники
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