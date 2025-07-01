По заводу "Купол" в РФ вдарили дрони СБУ: зафіксовано два влучання – джерела

Зранку 1 липня далекобійні дрони СБУ вразили завод "Купол" в російському Іжевську, де окупанти виробляють ЗРК "Тор" та "Оса", а також безпілотники для російської армії.

Джерело: поінформовані співрозмовники УП в СБУ

Деталі: За словами джерела, 1 липня далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол", що розташований у республіці Удмуртія.

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Відзначається, що відстань до цілі – понад 1300 кілометрів.

Було зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа.

Це підприємство виконує замовлення Міноборони РФ: спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних комплексів "Тор" та "Оса", а також є розробником ударних безпілотників "Гарпія". Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.

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