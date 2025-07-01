По заводу "Купол" в РФ вдарили дрони СБУ: зафіксовано два влучання – джерела
Зранку 1 липня далекобійні дрони СБУ вразили завод "Купол" в російському Іжевську, де окупанти виробляють ЗРК "Тор" та "Оса", а також безпілотники для російської армії.
Джерело: поінформовані співрозмовники УП в СБУ
Деталі: За словами джерела, 1 липня далекобійні дрони СБУ завдали удару по виробничих потужностях і складських приміщеннях Іжевського електромеханічного заводу "Купол", що розташований у республіці Удмуртія.
Відзначається, що відстань до цілі – понад 1300 кілометрів.
Було зафіксовано щонайменше два влучання дронів СБУ по корпусах заводу, після чого спалахнула пожежа.
Це підприємство виконує замовлення Міноборони РФ: спеціалізується на виготовленні зенітно-ракетних комплексів "Тор" та "Оса", а також є розробником ударних безпілотників "Гарпія". Завод перебуває під міжнародними санкціями як об'єкт російського військово-промислового комплексу.
Нагадаємо:
- Удень 1 липня безпілотники атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" – один із головних виробників ЗРК "Тор", "Оса" і ударних БпЛА "Гарпія" для армії РФ. Завод розташований в Удмуртській Республіці, що за 1,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.
- Російський завод "Купол" в Іжевську, який спеціалізується на виробництві ЗРК "Тор", радарних систем, а також безпілотників "Гарпія", уразили модернізованими дронами-камікадзе "Лютий".