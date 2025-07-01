Вибухи і пожежа: дрони атакували завод у російському Іжевську – там виготовляють безпілотники і ЗРК

Момент вибуху на заводі в російському Іжевську. Скриншот з відео з Telegram-каналу Astra

Удень 1 липня безпілотники атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" – один із головних виробників ЗРК "Тор", "Оса" і ударних БпЛА "Гарпія" для армії РФ. Завод розташований в Удмуртській Республіці, що за 1,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

Джерело: російські Telegram-канали Astra, "Осторожно новости" і Baza, глава Удмуртської Республіки Олександр Бречалов, російське видання "Медуза"

Пряма мова Бречалова: "Одне з підприємств в Іжевську зазнало атаки дронів з боку київського режиму. Усі оперативні служби виїхали на місце".

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Деталі: Глава Удмуртії не уточнив, що це за підприємство. Пізніше він додав, що перебуває на місці події і що є постраждалі, а пожежники "усувають осередки загоряння".

Telegram-канал Astra публікує багато відео з різних ракурсів із безпілотниками в Іжевську. На кадрах видно вибух і пожежу.

Дрони атакували завод у російському Іжевську - там виготовляють ЗРК і БпЛА. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/zmDnk4iXHM РЕКЛАМА: July 1, 2025

За даними Astra, БпЛА атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол", постраждали 9 осіб.

За даними Baza, в Іжевську 3 людини загинули і ще щонайменше 24 постраждали, з них 7 у важкому стані. Також повідомляють, що на місці триває розбір завалів.

Пізніше Бречалов підтвердив, що на заводі "є загиблі і важко поранені".

Ще відео з російського Іжевська, де розташований завод-виробник ЗРК і дронів. Відео з Telegram‑каналу Astra pic.twitter.com/F5nHAYzAAC — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 1, 2025

Astra геолокувала місце влучання безпілотників в Іжевську і дійшла висновку, що атакували саме "Купол". Завод стоїть недалеко від водойми і на його території розташована характерна висока труба, яку видно на кількох відео.

В аеропорту Іжевська ввели тимчасові обмеження на приймання і відправлення літаків.

Довідково: Згідно з даними ГУР, "Купол" – це російське військове науково-дослідне підприємство, виробник зенітно-ракетних комплексів "Тор" і "Оса", розробник і виробник БпЛА "Гарпія" різних модифікацій і "Гранат-01" для Міністерства оборони РФ.

За даними Astra завод також виробляє системи ППО малої дальності.

Що було раніше: Під ранок 1 липня мешканці міст Саратов і Енгельс, що в Саратовській області РФ, повідомляли про вибухи; в.о. губернатора Ростовської області заявив про відбиття атаки дронів; призупиняли роботу 4 російських аеропортів. Пізніше Міноборони РФ заявило, що за ніч нібито збили 60 українських безпілотників над територією 6 російських областей, тимчасово окупованим Кримом, акваторією Чорного та Азовського морів.

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