У Львівській ОВА відреагували на розслідування про виїзд чоловіків за листами з підписом імператора

Львівська обласна військова адміністрація прокоментувала розслідування журналістів NGL.media, які встановили, що у 2022 році ОВА дозволяла виїзд чоловіків за кордон за листами від неіснуючої організації з підписом російського імператора Олександра ІІІ.

Джерело: коментар Львівської ОВА

Деталі: У відповіді ОВА йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення Росії держава стикнулася з низкою викликів, зокрема – терміновим забезпеченням фронту. Для цього була адаптована система "Шлях", яка дозволяла швидке оформлення виїзду водіїв волонтерських гуманітарних вантажів.

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Дослівно: "У перші місяці війни система не була технічно адаптована до умов воєнного стану. Доступ до ряду реєстрів (зокрема Реєстру громадських об’єднань) був обмежений, не існувало законодавчих обмежень для осіб, які виїжджали як водії, а обсяг запитів вимірювався тисячами щодня.

На той момент у держави не було програмного забезпечення, яке б дозволяло перевіряти кожне звернення з необхідною глибиною. І ми, як обласна адміністрація, діяли в рамках тодішнього нормативного поля та наявних технічних можливостей".

Деталі: Також в адміністрації наголосили, що рішення про внесення осіб у систему ухвалювались колегіально – спеціальною комісією за участі представників Державної прикордонної служби, Служби безпеки та Нацполіції.

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Дослівно: "Не знімаючи з себе відповідальності, хочемо наголосити – в умовах надзвичайної ситуації можливі окремі порушення. Однак, обираючи між повною зупинкою виїздів (і зривом волонтерської допомоги фронту) та ризиком поодиноких порушень ми обрали друге – щоб армія не залишилась без підтримки".

Деталі: У відповіді також підкреслюється, що адміністрації не мають повноважень контролювати переміщення громадян через кордон – це сфера відповідальності ДПСУ та правоохоронців.

В адміністрації подякували журналістам, які повідомляють про можливі зловживання, і запевнили, що співпрацюють з правоохоронцями для притягнення порушників до відповідальності.

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