Львівська ОВА дозволяла виїзд чоловіків за кордон за листами з підписом Олександра III – ЗМІ

Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон на підставі звернень від неіснуючої громадської організації, яка у своїх листах використовувала логотип російського банку та підпис російського імператора Олександра III.

Джерело: розслідування NGL.media

Деталі: За даними журналістів, йдеться про організацію "Гуманітарна надія нації", яка у своїх зверненнях до Львівської ОВА називала себе то громадською організацією, то "українсько-французькою групою". У Міністерстві юстиції України підтвердили, що така організація не зареєстрована. Її електронна пошта, з якої надсилали листи, наразі неактивна.

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Журналісти зазначають, що "Гуманітарна надія нації" у своїх листах до Львівської ОВА використовувала логотип російського "Газпромбанку" та підпис російського імператора кінця XIX століття Олександра III. Директором організації значився Олександр Ніколенко – у реєстрах в Україні зареєстровано сотні людей з таким ім’ям і прізвищем.

фото: NGL.media

Протягом осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від "Гуманітарної надії нації". Накази, якими за підписом голови ЛОВА Максима Козицького схвалювали виїзд за кордон, приймали або того ж дня, або наступного. Виїхати дозволили восьми чоловікам.

За даними аналізу NGL.media, принаймні семеро з восьми чоловіків, яким дозволили виїзд від "Гуманітарної надії нації" не повернулися в Україну. Вони виїжджали автомобілями, потягами і навіть перетинали кордон пішки – як правило, через кілька днів після видачі наказів голови ЛОВА.

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Одним із таких чоловіків був 25-річний Артем Лущан із Дніпра. У листопаді 2022 року Артем Лущан разом із тодішнім позаштатним радником голови ЛОВА Олексієм Шевчуком перетнув українсько-польський кордон. За три дні до цього Лущан був внесений до системи "Шлях" як водій-волонтер – на підставі звернення організації "Гуманітарна надія нації", яка просила дозволити йому виїзд для нібито перевезення гуманітарного вантажу.

За даними журналістів, Шевчук повернувся до України через три дні, а Лущан залишився за кордоном.

Ще один чоловік – Сергій Валіводзь – отримав два дозволи на виїзд: один – за зверненням "Гуманітарної надії нації", інший – від ГО "Львівський мандрівник", яка також не зареєстрована.

У відповідь на запит журналістів Львівська ОВА повідомила, що знає лише про одного чоловіка, який порушив терміни перебування за кордоном. У червні 2024 року Держприкордонслужба скасувала йому дозвіл на виїзд. В адміністрації також заявили, що "за достовірність поданих даних, зазначених у листах, відповідальність несли виключно заявники, які їх подавали".

Олексій Шевчук на запитання журналістів не відповів. Зв'язатися з іншими чоловіками, які виїхали за зверненням "Гуманітарної надії нації", NGL.media не вдалося.