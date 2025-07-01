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В ГУР розповіли, як підірвали залізницю і локомотив окупантів в Запорізькій області

Олександр ШумілінВівторок, 1 липня 2025, 15:32
В ГУР розповіли, як підірвали залізницю і локомотив окупантів в Запорізькій області
Фото: ГУР

В Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що на тимчасово окупованій території Запорізької області вдалося заблокувати рух залізницею, яку росіяни використовували для логістики.

Джерело: повідомлення ГУР Міноборони України

Деталі: В ГУР розповіли, що операція здійснювали разом з рухом опору на окупованій території.

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Дослівно: "26 червня 2025 року на тимчасово окупованій території Запорізької області внаслідок вибуху було зруйноване залізничне полотно. Рух ділянкою, яку російські загарбники активно використовували для логістики, паралізували на понад тиждень.

1 липня 2025 року московити відновили шпали й рейки, пустили військовий товарняк, але трапився ще один залізничний гуркіт ― ворожий локомотив виведено з ладу; одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована".

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Передісторія:

26 червня ударні безпілотники Головного управління розвідки уразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру матеріально-технічного забезпечення російської армії у Брянську.  

ГУРЗапорізька область
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