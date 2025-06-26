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ГУРкіт у Брянську: дрони розвідки палять склади з ракетним паливом і ПММ – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 26 червня 2025, 20:54
ГУРкіт у Брянську: дрони розвідки палять склади з ракетним паливом і ПММ – джерело
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Ударні безпілотники Головного управління розвідки ввечері 26 червня уразили склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру матеріально-технічного забезпечення російської армії у Брянську.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у розвідці

Деталі: За словами джерела УП, спочатку місцеві пабліки у соцмережах повідомили про прольоти невідомих БпЛА. Пізніше жителі Брянська почали скаржитися на вибухи та на пожежу в одному з районів міста. Дехто з місцевих навіть не приховував точної локації  та обʼєкту ураження.

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Водночас причиною вибухів та пожежі на військовому об'єкті у Брянську стали українські дрони типу "Бобер", "Баклан" та "Обрій".

За словами співрозмовника УП, ураження складу ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів у Брянську – це частина комплексу дій зі зниження логістичних спроможностей російської окупаційної армії.

ГУРбезпілотники
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