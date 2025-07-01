DeepState: Росіяни у червні окупували більше пів тисячі квадратних кілометрів території України

Протягом червня російські війська окупували 556 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 році.

Джерело: повідомлення моніторингового проєкту DeepState

Дослівно: "Динаміка травня, на жаль, збереглася у червні. Нагадаємо, що у найкритичніший для нас листопад, кацапи просунулися на 730 кв км.

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Найбільше просувань припало на Новопавлівський та Покровський відтинок — 29% та 27%, відповідно. Серед лідерів і Сумщина з показником у 18%. Тобто, три четвертих усіх просувань були у трьох місцях. Остання четверть припадає на інші ділянки фронту ледве не у рівних пропорціях (по 4-6% на відтинок)".

DeepState

Деталі: Аналітики відзначають, що просування росіян "зумовлено проблемами з людьми, які критичні зараз для обох сторін". Водночас відзначається падіння кількості механізованих атак.

"А штурмові дії ворога силами 1 чи 3 піхотинців вже не стало дивиною. В той же час, кількість цих груп залишається значною", - повідомили у проєкті.

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