DeepState: Росіяни у червні окупували більше пів тисячі квадратних кілометрів території України
Протягом червня російські війська окупували 556 кв км української території, що є найгіршим показником у 2025 році.
Джерело: повідомлення моніторингового проєкту DeepState
Дослівно: "Динаміка травня, на жаль, збереглася у червні. Нагадаємо, що у найкритичніший для нас листопад, кацапи просунулися на 730 кв км.
Найбільше просувань припало на Новопавлівський та Покровський відтинок — 29% та 27%, відповідно. Серед лідерів і Сумщина з показником у 18%. Тобто, три четвертих усіх просувань були у трьох місцях. Остання четверть припадає на інші ділянки фронту ледве не у рівних пропорціях (по 4-6% на відтинок)".
Деталі: Аналітики відзначають, що просування росіян "зумовлено проблемами з людьми, які критичні зараз для обох сторін". Водночас відзначається падіння кількості механізованих атак.
"А штурмові дії ворога силами 1 чи 3 піхотинців вже не стало дивиною. В той же час, кількість цих груп залишається значною", - повідомили у проєкті.
Передісторія:
- На оперативних картах щодо ситуації на фронті Генеральних штаб 1 липня уперше з лютого показав просування росіян на Сумщині (Північно-Слобожанському напрямку).