Генштаб уперше з лютого показав на мапах просування росіян на Сумщині
Вівторок, 1 липня 2025, 11:18
На оперативних картах щодо ситуації на фронті Генеральних штаб 1 липня уперше з лютого показав просування росіян на Сумщині (Північно-Слобожанському напрямку).
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Деталі: Військові зазвичай повідомляють про кількість бойових зіткнень на фронті та оприлюднюють актуальні карти бойових дій. Станом на 8.00 30 червня на мапах щодо ситуації на Північно-Слобожанському напрямку не відображалось просування ворога.
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У ранковому зведенні 1 липня Генштаб розповів, що Сили оборони за добу відбили 17 атак ворога та оприлюднив карту, позначивши просування російських загарбників.
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Що передувало:
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- 26 червня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонних районах Сумщини зупинено, а лінія бойового зіткнення стабілізована. За його словами, на визначених ділянках українські підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини.
- 30 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що спецзавдання, визначені тиждень тому для Сил оборони на Сумському напрямку, повністю реалізовані.