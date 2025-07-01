Генштаб уперше з лютого показав на мапах просування росіян на Сумщині

На оперативних картах щодо ситуації на фронті Генеральних штаб 1 липня уперше з лютого показав просування росіян на Сумщині (Північно-Слобожанському напрямку).

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Військові зазвичай повідомляють про кількість бойових зіткнень на фронті та оприлюднюють актуальні карти бойових дій. Станом на 8.00 30 червня на мапах щодо ситуації на Північно-Слобожанському напрямку не відображалось просування ворога.

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Оперативна інформація станом на 8.00 30.06.2025

У ранковому зведенні 1 липня Генштаб розповів, що Сили оборони за добу відбили 17 атак ворога та оприлюднив карту, позначивши просування російських загарбників.

Оперативна інформація станом на 8.00 01.07.2025

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