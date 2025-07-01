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Генштаб уперше з лютого показав на мапах просування росіян на Сумщині

Станіслав Погорілов, Ольга КириленкоВівторок, 1 липня 2025, 11:18
Генштаб уперше з лютого показав на мапах просування росіян на Сумщині
фото: Getty Images

На оперативних картах щодо ситуації на фронті Генеральних штаб 1 липня уперше з лютого показав просування росіян на Сумщині (Північно-Слобожанському напрямку).

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Військові зазвичай повідомляють про кількість бойових зіткнень на фронті та оприлюднюють актуальні карти бойових дій. Станом на 8.00 30 червня на мапах щодо ситуації на Північно-Слобожанському напрямку не відображалось просування ворога.

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Оперативна інформація станом на 8.00 30.06.2025

У ранковому зведенні 1 липня Генштаб розповів, що Сили оборони за добу відбили 17 атак ворога та оприлюднив карту, позначивши просування російських загарбників. 

 
Оперативна інформація станом на 8.00 01.07.2025

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Що передувало: 

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  • 26 червня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що просування російських військ у прикордонних районах Сумщини зупинено, а лінія бойового зіткнення стабілізована. За його словами, на визначених ділянках українські підрозділи успішно задіюють тактику активної оборони та звільняють українську землю в прикордонні Сумщини.
  • 30 червня Президент Володимир Зеленський заявив, що спецзавдання, визначені тиждень тому для Сил оборони на Сумському напрямку, повністю реалізовані.

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