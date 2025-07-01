Загинув командир 110-ї бригади імені Марка Безручка

На війні загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка полковник Сергій Захаревич.

Джерело: бригадний генерал Сергій Собко у Facebook, Генштаб ЗСУ, пресслужба ССО

Пряма мова: "Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич…

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Ти казав, що вдача зрадлива, вона тобі зраджувала часто, давала багато випробувань, але ти ніколи не ламався, рухався вперед незважаючи ні на що".

Деталі: Обставини загибелі комбрига не розголошуються.

Оновлено: Генштаб ЗСУ підтвердив, що загинув Захаревич.

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Дослівно Генштаб: "Наша армія втратила ще одного представника нового покоління українських офіцерів, які зросли в боях, стали взірцями мужності та ініціативного військового лідерства.

Він назавжди залишиться в нашій пам'яті як вольовий командир — так само, як інші полеглі українські офіцери, які заслужили повагу солдатів".

Деталі: Своєю чергою командування Сил спецоперацій ЗСУ поділилося архівними фото Захаревича і розповіло про його роль в історії ССО, яким офіцер присвятив частину свого життя.

Саме він займався підготовкою трьох кваліфікаційних курсів ССО України.

З часом очолив 47 загін спеціального призначення. Особисто приймав участь у виконанні бойових завдань, безпосередньо виконував їх. Вів за собою в бій та був прикладом для підлеглого особового складу, наголошують спецпризначенці.

Будучи офіцером командування на початку повномасштабного вторгнення очолив зведену групу спеціального призначення, яка виконувала бойові завдання у ворожих тилах.

Дослівно ССО: "Він назавжди залишаться у памʼяті великої сімʼї Сил спеціальних операцій ЗС України! Наш борг перед ним — продовжувати боротьбу за свободу України!".

Що передувало: Сили оборони півдня повідомили, що зранку 1 липня російські окупанти вдарили двома балістичними ракетами по Гуляйполю на Дніпропетровщині. Зазначалось, що внаслідок удару є поранені і загиблі.

Довідково: За даними з відкритих джерел, Сергій Захаревич – випускник Одеського інституту Сухопутних військ. Після закінчення вишу отримав у підпорядкування взвод розвідувальної роти в 30-й окремій механізованій бригаді. З 2010-го був командиром розвідувальної роти 1-ї танкової бригади.

Потім служив заступником командира 33-ї механізованої бригади.

У лютому 2025 року Захаревича призначили командиром 110-ї окремої механізованої бригади.

Нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня у 2015 році. У липні 2022-го отримав орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня.