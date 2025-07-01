Генштаб: ЗСУ відбили 12 атак на Покровському напрямку і 7 – на Сумщині

Від початку доби зафіксовано 48 бойових зіткнень, чверть із них – на Покровському напрямку, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські сили відбили 7 із 8 атак, ще один бій триває.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

Деталі: Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень з російським агресором становить 48.

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Сім з восьми ворожих атак відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, на даний час точиться бій.

Також противник завдав 8 авіаударів, скинувши при цьому 19 КАБ, здійснив 156 обстрілів, зокрема один – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Зеленого та Мілового, наші воїни дають гідну відсіч, два боєзіткнення тривають. Авіаударів КАБами ворог завдав по населеному пункту Вільхуватка.

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На Куп’янському напрямку противник шість разів атакував у районах населених пунктів Радьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоосинового, одне боєзіткнення наразі триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців у районах населених пунктів Копанки, Новий Мир, Середнє, Зелена Долина, Колодязі та Мирне; два боєзіткнення досі тривають. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог атакував у бік Григорівки та Виїмки. Загалом з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії підрозділів загарбника, на даний час точиться бій.

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції Сил оборони у районі населеного пункту Часів Яр. Наші захисники зупинили наступальну дію противника.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення у районі населеного пункту Леонідівка.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 12 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій поблизу населених пунктів Мирне, Попів Яр, Коптєве, Лисівка, Новосергіївка та Олексіївка. Сили оборони стримують натиск та відбили вісім атак противника, чотири боєзіткнення тривають. Авіаційних ударів некерованими авіаракетами ворог завдав по Сухому Яру.

На Новопавлівському напрямку відбулося п’ять ворожих атак у районах населених пунктів Піддубне, Веселе, Маліївка та Шевченко - одне боєзіткнення триває. Авіація противника била некерованими ракетами по Ольгівському, також удару КАБами зазнав населений пункт Філія.

Сили оборони стримують атаку окупантів в районі Кам’янського на Оріхівському напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку загарбники завдали авіаційного удару по Ольгівці.

На решті напрямків особливих змін в обстановці не відбулося.

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