Сили оборони вдарили по пункту управління РФ на території Донеччини

Сили оборони 30 червня завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "30 червня Сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

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На цей момент втрати противника уточнюються".

Деталі: У Генштабі додають, що удар суттєво ускладнює здатність російських військ планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.

Що передувало:

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Увечері понеділка в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, виникли пожежі.