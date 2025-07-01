Сили оборони вдарили по пункту управління РФ на території Донеччини
Вівторок, 1 липня 2025, 20:20
Сили оборони 30 червня завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "30 червня Сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.
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На цей момент втрати противника уточнюються".
Деталі: У Генштабі додають, що удар суттєво ускладнює здатність російських військ планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька.
Що передувало:
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Увечері понеділка в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи, виникли пожежі.