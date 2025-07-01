СЗР: Путін і російські чиновники різко змінили риторику про гроші на війну

Російське керівництво останнім часом почало частіше говорити про скорочення витрат на оборону, що може свідчити про намагання пом’якшити наслідки майбутньої економічної кризи.

Джерело: повідомлення Служби зовнішньої розвідки України

Дослівно: "Останніми днями Росія активно просуває новий наратив про скорочення витрат на оборону. Очільник МЗС РФ Лавров під час візиту у Киргизстан наголосив, що "миролюбива" Росія на відміну від НАТО планує скоротити витрати на оборону. Днем раніше цей меседж озвучив Путін".

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Деталі: В СЗР вважаються, що такою зміною риторики Москва намагається "пом’якшити наслідки майбутнього економічного колапсу".

Там звернули увагу, що нові меседжі від російських лідерів почали лунати після заяв міністра економічного розвитку Росії Максима Решетнікова і глави Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної про те, що країна "перебуває на межі рецесії".

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