Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СЗР: Путін і російські чиновники різко змінили риторику про гроші на війну

Олександр ШумілінВівторок, 1 липня 2025, 21:41
СЗР: Путін і російські чиновники різко змінили риторику про гроші на війну
Фото ілюстративне

Російське керівництво останнім часом почало частіше говорити про скорочення витрат на оборону, що може свідчити про намагання пом’якшити наслідки майбутньої економічної кризи.

Джерело: повідомлення Служби зовнішньої розвідки України

Дослівно: "Останніми днями Росія активно просуває новий наратив про скорочення витрат на оборону. Очільник МЗС РФ Лавров під час візиту у Киргизстан наголосив, що "миролюбива" Росія на відміну від НАТО планує скоротити витрати на оборону. Днем раніше цей меседж озвучив Путін".

Реклама:

Деталі: В СЗР вважаються, що такою зміною риторики Москва намагається "пом’якшити наслідки майбутнього економічного колапсу".

Там звернули увагу, що нові меседжі від російських лідерів почали лунати після заяв міністра економічного розвитку Росії Максима Решетнікова і глави Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної про те, що країна "перебуває на межі рецесії".

Передісторія:

РЕКЛАМА:

Путінгрошівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Китай заявив ЄС, що не допустить поразки Росії у війні проти України – ЗМІ
оновлюєтьсяАрмія РФ атакує Україну ракетами та ударними БпЛА
Зеленський анонсував розмову з Трампом щодо відновлення постачання військової допомоги
Сирський про допис комбата 47-ї бригади щодо Курщини: Спроба привернути увагу
"Важливий прецедент": український суд вперше визнав фактичні шлюбні відносини між двома чоловіками
відеоУ Луганську підірвали колишнього окупаційного "мера" – росЗМІ
Усі новини...
Путін
Суспільне: Макрон після розмови з Путіним телефонував Зеленському
Макрон у розмові закликав Путіна до припинення вогню в Україні
Уперше з вересня 2022 року Макрон і Путін провели телефонну розмову
Останні новини
02:30
Балістична загроза для Києва: в місті прогриміли вибухи
02:20
оновленоВорог масовано атакує Київщину дронами: пошкоджено житлові будинки – ОВА
02:00
ОновленоРосія масовано атакує Київ ударними БпЛА і балістикою: пошкоджено будинки у 5 районах
01:40
Трамп прокоментував ситуацію з припиненням постачання зброї для України
01:27
Трамп заявив, що не досяг жодного прогресу в переговорах з Путіним щодо припинення війни в Україні
00:54
Китай заявив ЄС, що не допустить поразки Росії у війні проти України – ЗМІ
00:24
оновленоРакетна загроза для всієї України через зліт МіГ-31K: в Києві пролунали вибухи
23:53
Палата представників США остаточно ухвалила "Великий прекрасний закон" Трампа
23:51
формула-1Гамільтон, Норріс, Рассел та інші змагатимуться вдома: розклад Гран-прі Великої Британії
23:33
У Полтавському районі двоє людей поранені через атаку БпЛА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: