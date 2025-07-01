Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Іжевського електромеханічного заводу "Купол"

Тетяна ОлійникВівторок, 1 липня 2025, 23:24
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Іжевського електромеханічного заводу Купол
Фото - Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ увечері 1 липня підтвердив удар України по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", який виробляє зенітні ракетні комплекси.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У рамках зниження спроможностей протиповітряної оборони противника, 1 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", що знаходиться в Удмуртській Республіці РФ".

Реклама:

Деталі: У Генштабі додали, що завод "Купол", об’єкт  воєнно-промислового комплексу РФ, спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіуса дії.

Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1, зафіксували пожежу.

Результати ураження уточнюються.

РЕКЛАМА:

Що передувало: 

  • Удень 1 липня безпілотники атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" – один із головних виробників ЗРК "Тор", "Оса" і ударних БпЛА "Гарпія" для армії РФ. Завод розташований в Удмуртській Республіці, що за 1,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.
  • Із відео видно, що завод уразили модернізованими дронами-камікадзе "Лютий".

Генштаббойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлюєтьсяУ Києві та низці областей повітряна тривога: працює ППО по ударних БпЛА
Четверо українців постраждали у Німеччині внаслідок аварії автобуса
Робота високовольтної лінії, що живить ЗАЕС, відновлена – Укренерго
На ЗАЕС стався блекаут через удар РФ
оновленоНАБУ провело обшуки у Резнікова – УП
Зеленський обговорив з Трампом посилення ППО, спільне виробництво зброї та мирну угоду
Усі новини...
Генштаб
ЗСУ знешкодили ще 1 110 окупантів за добу
На фронті від початку доби відбулось 112 бойових зіткнень – Генштаб
Сили оборони вдарили по пункту управління РФ на території Донеччини
Останні новини
23:58
формула-1Alpine визначились із новим керівним директором
23:54
Росія завдала удару по Чугуєву на Харківщині: двоє постраждалих, зокрема, дитина
23:38
У Комишанах на Херсонщині під удар російського БпЛА потрапив чоловік
23:24
На Google подали антимонопольну скаргу в ЄС через AI Overviews
23:07
"Він просив нас, щоб на Протасовому було людно". Путівник Фестивалем пам’яті Романа Ратушного
22:52
оновлюєтьсяУ Києві та низці областей повітряна тривога: працює ППО по ударних БпЛА
22:49
Трамп готовий дозволити фермерам мати своїх мігрантів-робітників
22:38
Четверо українців постраждали у Німеччині внаслідок аварії автобуса
22:20
Робота високовольтної лінії, що живить ЗАЕС, відновлена – Укренерго
21:57
боксУсик проти Ф’юрі: чому про це знову говорять і чи дійсно можливий третій бій
Усі новини...
Реклама:
Реклама: