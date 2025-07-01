Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Іжевського електромеханічного заводу "Купол"
Вівторок, 1 липня 2025, 23:24
Генштаб ЗСУ увечері 1 липня підтвердив удар України по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", який виробляє зенітні ракетні комплекси.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "У рамках зниження спроможностей протиповітряної оборони противника, 1 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", що знаходиться в Удмуртській Республіці РФ".
Реклама:
Деталі: У Генштабі додали, що завод "Купол", об’єкт воєнно-промислового комплексу РФ, спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіуса дії.
Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1, зафіксували пожежу.
Результати ураження уточнюються.
РЕКЛАМА:
Що передувало:
- Удень 1 липня безпілотники атакували Іжевський електромеханічний завод "Купол" – один із головних виробників ЗРК "Тор", "Оса" і ударних БпЛА "Гарпія" для армії РФ. Завод розташований в Удмуртській Республіці, що за 1,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.
- Із відео видно, що завод уразили модернізованими дронами-камікадзе "Лютий".