Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Іжевського електромеханічного заводу "Купол"

Генштаб ЗСУ увечері 1 липня підтвердив удар України по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", який виробляє зенітні ракетні комплекси.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У рамках зниження спроможностей протиповітряної оборони противника, 1 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу "Купол", що знаходиться в Удмуртській Республіці РФ".

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Деталі: У Генштабі додали, що завод "Купол", об’єкт воєнно-промислового комплексу РФ, спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіуса дії.

Підтверджено точні влучання у корпус №1 на майданчику №1, зафіксували пожежу.

Результати ураження уточнюються.

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