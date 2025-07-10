ЗМІ: Київ давно мав застереження щодо перекладачки, яку впіймали за незаконними нотатками

Українські дипмісії задовго до інциденту на засіданні Євроради уникали співпраці з перекладачкою франко-української мовної пари, яку впіймали на нотуванні змісту обговорень всупереч правилам.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію французького Le Monde

Деталі: Видання згадує, що посольства України у Франції та Брюсселі вже багато років відмовлялися від залучення перекладачки, згаданої як пані І., під час заходів з нагоди візитів президента України.

Реклама:

Однією з причин такої позиції назвали те, що перекладачка "підтримує професійні відносини з представниками російської влади". Конкретних прикладів такої співпраці у статті не згадують.

Пані І. не входила до офіційних списків постійних перекладачів у НАТО, як і французьких міністерств. За словами одного з французьких дипломатів, її на запрошення французького МЗС двічі у 2024 році залучали на заходах, не пов’язаних з Україною.

Також її час від часу запрошувало представництво Франції у Брюсселі. Представники французької влади, з якими Le Monde поспілкувалися для підготовки статті, запевнили, що "зроблять усі висновки з інциденту".

РЕКЛАМА:

Як з’ясували журналісти, батьки пані І. та її сестри, яка теж стала висококваліфікованою перекладачкою, є росіянами, але проживали в Україні. Пані І. завершила навчання на філолога у Києві в 2002 році і після того навчалася в Інституті перекладу, усного перекладу та міжнародних відносин у Страсбурзі. Сестри працюють як фрілансерки перекладачками для НАТО, Єврокомісії та французьких відомств вже близько 20 років.

Нагадаємо, цього тижня стало відомо, що Єврокомісія припинила співпрацю з усною перекладачкою франко-української мовної пари після того, як колеги помітили її за нотуванням змісту чутливих обговорень під час роботи на засідання Європейської ради 19 грудня 2024 року, де брав участь президент України Володимир Зеленський.

Нотатки вилучили, а висновки розпочатого після того внутрішнього розслідування передали бельгійським правоохоронцям для подальшого розслідування і з’ясування, чи не йшлося про випадок шпигунства на користь РФ.

В останні роки в ЄС розслідується низка звинувачень у шпигунстві. Минулого року співробітників Єврокомісії попередили про "реальну" загрозу з боку іноземних агентів.

Минулого року Європейський парламент застосував санкції до колишньої латвійської євродепутатки Татьяни Жданок після підозр у тому, що вона працювала на Федеральну службу безпеки Росії.