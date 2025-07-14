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ЗМІ: Заклик заступника глави Пентагону зосередитися на Китаї міг завадити допомозі Україні

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцПонеділок, 14 липня 2025, 18:56
ЗМІ: Заклик заступника глави Пентагону зосередитися на Китаї міг завадити допомозі Україні
Гегсет. Ілюстративне фото: Getty Images

Заступник міністра оборони з питань політики Елбрідж Колбі у "рекомендаційній записці" до глави Пентагону Піта Гегсета наголосив на необхідності зміщення уваги оборонної стратегії США на протидію Китаю – це могло вплинути на рішення про постачання зброї Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal

Деталі: На початку червня Колбі написав записку Гегсету, в якому зазначив, що запити України на американську зброю можуть ще більше виснажити і без того вичерпані запаси Пентагону.

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У записці не було рекомендацій, і представник міністерства оборони назвав його інструментом для оцінки впливу поставок зброї на запаси США. Однак деякі представники адміністрації та Конгресу стверджують, що документ вплинув на рішення Пентагону призупинити деякі поставки зброї до Києва, яке згодом скасував президент США Дональд Трамп.

"Колбі дуже глибоко розмірковував над тим, як США можуть найкраще захистити себе в епоху обмежених ресурсів. Багато політиків відмовляються прийняти цю реальність", – сказав Ден Колдуелл, колишній радник Гегсета. 

Колбі відхилив прохання про інтерв'ю щодо його поглядів на допомогу Україні та заклики до партнерів США в Азії та Європі посилити свої оборонні зусилля. Але в нещодавньому повідомленні в соціальних мережах він заявив, що продовжуватиме тиснути на союзників, щоб вони збільшили військові видатки, навіть якщо деякі "можуть не вітати відверті дискусії". 

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За словами співрозмовника видання, деякі з цих відвертих дискусій включали тиск на Японію та Австралію з метою з'ясувати, які військові заходи вони готові вжити в разі нападу Китаю на Тайвань. 

Видання зазначило, що аргументуючи необхідність подвоєння зусиль щодо Китаю, Колбі відомий як "прихильник пріоритетів", який виступає за обмеження зобов'язань США за межами Азії, щоб звільнити ресурси для протидії Пекіну. Цим він відрізняється від "стримувачів", які закликають США відмовитися від зобов'язань за кордоном.

Нагадаємо:

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