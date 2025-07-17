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Трамп одномоментно готує мита для понад 150 країн

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Четвер, 17 липня 2025, 09:22
Трамп одномоментно готує мита для понад 150 країн
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що має намір надіслати єдиного листа, в якому повідомить понад 150 країнам, з якими тарифними ставками вони зіткнуться.

Джерело: "Європейська правда", Politico

Деталі: "Все буде однаково для всіх, для цієї групи", – сказав Трамп журналістам під час зустрічі зі спадкоємним принцом Бахрейну Салманом бін Хамадом Аль Халіфою в Білому домі.

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"Це не великі країни, і вони не ведуть так багато бізнесу. Не так, як ті, з якими ми домовилися, як Китай, як Японія", – зазначив він.

Наразі всі країни сплачують додатковий базовий тариф у розмірі 10 відсотків, який Трамп встановив у квітні. Раніше Трамп вказував, що нова базова ставка може становити від 15 до 20 відсотків, але в середу не згадував про тарифну ставку.

Ймовірно серед цих понад 150 країн буде і Україна, оскільки нашої держави досі не було серед тих, хто отримав окремий лист Трампа.

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Трамп вже розіслав близько двох десятків листів, інформуючи окремих торгових партнерів, таких як Європейський Союз, Японія і Південна Корея, про тарифну ставку, з якою вони зіткнуться з 1 серпня.

Раніше Трамп у листі до глави Молдови Маї Санду повідомив про запровадження тарифів у 25% на всі молдовські товари, які ввозитимуться до Штатів.

Напередодні Трамп заявив, що Сполучені Штати дуже близькі до укладення торговельної угоди з Індією, в той час як угода може бути досягнута і з Європою, але ще занадто рано говорити про те, чи може бути досягнута угода з Канадою.

ТрампмитницяСША
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